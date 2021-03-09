Версія українською
$ 27,71
33,08

"Динамо" и "Шахтеру" назначили особенных судей в Лиге Европы

9 марта, 16:01

Олег Люлька

Киевлянам достался арбитр, лишивший их гола на "Камп Ноу", а "горнякам" – HR-земляк Фонсеки и Каштру

УЕФА назначил особенных арбитров на первые матчи "Шахтера" и "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы, которые состоятся в четверг.

Читайте также: Соперник "Динамо" в Лиге Европы отказался тренироваться в Киеве

Поединок "Динамо" с испанским "Вильярреалом" на НСК "Олимпийский" будет обслуживать 36-летний англичанин Майкл Оливер – это самый молодой арбитр в истории АПЛ, который начал судить ее матчи еще в 2010-м. Кстати, Майкл – рефери во втором поколении, его отец также был служителем футбольной Фемиды.

Не так давно киевляне пересекались с Оливером. В ноябре он судил матч "Барселона" – "Динамо" (2:1), назначив пенальти за фол Попова на Месси и отменив гол Кендзеры, посчитав, что во время подачи с углового мяч ушел за пределы поля.

А на групповом этапе Лиги Европы 2014/15 при судействе Оливера киевляне победили "Стяуа" (2:0).

Что касается матча "Рома" – "Шахтер", который состоится в четверг в Риме, то обслуживать его доверили HR-директору из Португалии Артуру Диашу – соотечественнику наставника дончан Луиша Каштру и коуча "Ромы" Паулу Фонсеки.

Следовательно, как Каштру, так и Фонсеке нужно будет следить за своей речью, чтобы сгоряча не выругаться на родном языке. Рефери все поймет и может применить санкции.

Реклама

Артур Диаш / Фото: REUTERS

Читайте также: "Слухи не просто так ходят": Воробей – о судьбоносных матчах Каштру в "Шахтере"

В марте 2016-го Диаш зафиксировал победу "Шахтера" над "Андерлехтом" (3:1) в 1/16 финала Лиги Европы, а в сентябре 2019-го – домашнее поражение дончан от "Манчестер Сити" (0:3) в групповом турнире ЛЧ.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" прошли соперников по 1/16 Лиги Европы

Новости на эту же тему:

Соперник "Динамо" в Лиге Европы отказался тренироваться в Киеве Шевчук: "Игрокам "Шахтера" нужна максимальная концентрация, чтобы сдержать Мхитаряна" Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерял одного из лидеров Севидов: "Провал в Лиге Европы будет поводом для увольнения Каштру или Фонсеки"
Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк судьи

Реклама

Новости партнеров

«Нафтогаз» назвал мартовскую цену на газ для населения
Стоит ли доверять СOVID-вакцине из Индии — комментарий эксперта
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских