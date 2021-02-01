"Динамо" К – "Динамо" Тб: онлайн товарищеского матча

Сегодня в Турции пройдет контрольный поединок двух "Динамо". Киев встречается с Тбилиси. Смотрите прямую видео трансляцию "Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси.

Для киевлян это будет второй матч на турецких берегах. Начали они сбор с поражения от "Лудогорца". Грузины уже сыграли три "товарняка" – "Радник Сурдулица" (0:1), "Напредак" (1:0) и "Колос" (1:1).

Матч начнется в 16:15 и мы проведем текстовый онлайн поединка.

"ДИНАМО" Киев – "ДИНАМО" Тбилиси

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История противостояний. В чемпионатах СССР команды провели между собой 97 матчей. Небольшое преимущество у украинской команды. У киевского "Динамо" 33 победы и 29 поражений, еще 35 матчей завершились вничью, разница мячей 132:128 в пользу киевлян. В Кубке СССР команды провели между собой 9 матчей. Тут лучше играла грузинская команда – 5 побед, ничья и 3 поражения, 13:9 разница мячей.

Из Тбилиси в Киев. Команды давно связывают дружеские отношения. За времена независимости из грузинской столицы в украинскую перебралось не мало хороших игроков. В частности, в обеих "Динамо" играли два топовых футболиста – Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе.

А нынешний гендиректор киевлян Резо Чохонелидзе начинал свою игровую карьеру в "Динамо" Тбилиси. В 1965-1967 годах выступал за дубль, в 1968-1969 годах провел 17 матчей в чемпионате СССР.

Цена. Известный ресурс Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков киевлян в 118,05 млн евро. Стоимость всех футболистов "Динамо" Тбилиси – 5,38 млн.

Предматчевая тренировка "Динамо":