"Динамо" (Киев) – "Динамо" (Бухарест): видеотрансляция товарищеского матча

Сегодня в Европе проходят матчи национальных сборных. Киевское "Динамо" решило воспользоваться паузой в чемпионате страны и провести ее с пользой. Как мы писали, в Киеве пройдет необычный матч двух "Динамо". Украинская команда сыграет товарищескую встречу с бухарестским "Динамо", чтобы поддержать румынский клуб.

Естественно, коллективы могут рассчитывать только на футболистов, которые не задействованы в сборных. Игра пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 17:00. Смотрите прямую видеотрансляцию поединка.

К сожалению, поединок пройдет без зрителей на трибунах. Тем временем хозяева с первых минут выставили следующих игроков.

Реклама

Недавно Луческу нашел для "Динамо" поставщика талантов в Румынии.

Румынская команда занимает 14-е место среди 16 клубов высшего дивизиона, в 28 турах набрав 27 очков. Украинский же гранд лидирует в отечественной Премьер-лиге, опережая "Шахтер" на семь очков за семь туров до финиша.

Ранее фанаты "Динамо" (Бухарест) обратились к ультрас "Динамо" (Киев): "Дорожите Луческу или отдайте его нам!"

Смотрите, как "бело-голубые" уступили "Вильярреалу" на прошлой неделе: