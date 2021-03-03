"Динамо" – "Колос": онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

Следите за ходом поединка команд Мирчи Луческу и Руслана Костышина за выход в кубковый полуфинал

В среду, 3 марта, на НСК "Олимпийский" проходит четвертьфинальный матч Кубка Украины. Киевское "Динамо" принимает "Колос" из Ковалевки. Начало поединка – в 17:00. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния.

"ДИНАМО" – "КОЛОС"

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Отметим, что "Динамо" – действующий победитель турнира. В финале Кубка Украины-2020 киевляне по пенальти обыграли "Ворсклу", выиграв последний трофей перед приходом на тренерский пост Мирчи Луческу.

Всего киевляне 12 раз выигрывали Кубок Украины. Тогда как "Колос" и близко к этой вершине не подбирался, в нынешнем сезоне впервые в своей истории пробившись в четвертьфинал розыгрыша.

Интересно, что в нынешнем сезоне "Динамо" со стадии 1/4 финала лишь стартует в турнире. Тогда как "Колос" на предыдущих этапах обыграл в гостях "Прикарпатье" (1:0) и винницкую "Ниву" (4:0).

Регламент Кубка. Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча, то есть в случае ничьей в основное время предусмотрены дополнительные 30 минут и серия пенальти.

Игры в чемпионате. Перед кубковой встречей с "Колосом" "Динамо" обыграло в УПЛ "Львов" 4:1 на его поле.

"Колос" же на минувших выходных уступил в Ковалевке "Руху" 1:2.

"ДИНАМО" – "КОЛОС":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Большим фаворитом противостояния аналитики называют "Динамо". На выход команды Луческу в полуфинал установлен коэффициент 1.17, на проход "Колоса" – 5.00. Таким образом вероятность выигрыша киевлян, с учетом возможных допвремени и серии пенальти, оценивают в 81%, а выигрыша команды из Ковалевки – в 19%. Наиболее вероятным букмекеры называют счет 2:0 в пользу "Динамо".

"ДИНАМО" – "КОЛОС":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок "Динамо" – "Колос" в среду, 3 марта, начиная с 17:00, покажет канал "2+2". Также прямая трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV и канале "Динамо" в YouTube.

Смотрите, как "Колос" обыграл "Динамо" в конце прошлого сезона