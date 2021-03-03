"Динамо" – "Колос": видео-трансляция матча Кубка Украины

В среду, 3 марта, лидер Премьер-лиги киевское "Динамо" примет "Колос" в 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины-2020/2021. Поединок состоится в столице – на НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00. Матч в Киеве пройдет со зрителями. Наш сайт ведет мультимедийный онлайн "Динамо" – "Колос". Также прямая трансляция встречи доступна на YouTube-канале киевлян.

ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "КОЛОС"

Напомним, что "Динамо" – действующий победитель турнира. В финале Кубка Украины-2020 киевляне по пенальти обыграли "Ворсклу", выиграв последний трофей перед приходом на тренерский пост Мирчи Луческу.

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Всего киевляне 12 раз выигрывали Кубок Украины. Тогда как "Колос" в этом сезоне впервые в своей истории пробился в четвертьфинал розыгрыша. Интересно, что в нынешнем сезоне "Динамо" со стадии 1/4 финала лишь стартует в турнире. Тогда как "Колос" на предыдущих этапах обыграл в гостях "Прикарпатье" (1:0) и винницкую "Ниву" (4:0).

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"Колос" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Регламент Кубка. Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча, то есть в случае ничьей в основное время предусмотрены дополнительные 30 минут и серия пенальти.

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