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"Динамо" на "Вильярреал" получило судью, с которым только побеждало. У "Шахтера" – опытный испанец

16 марта, 19:11

Андрей Фоменко

Украинские клубы в повторных матчах 1/8 финала сыграют под присмотром опытных рефери

Сегодня УЕФА опубликовал состав бригад арбитров на ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы. Узнали своих судей и оба представителя Украины – "Динамо" и "Шахтер". Напомним, задача у наших грандов непростая: отыграть "сухие" поражения от "Вильярреала" и "Ромы" соответственно.

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В Испании рефери матча динамовцев будет 36-летний швед Андреас Экберг. Интересно, что он дважды обслуживал игры киевлян, и оба раза "бело-голубые" побеждали: в этом сезоне обыграли венгерский "Ференцварош" (1:0), а в 2017 году взяли верх над швейцарским "Янг Бойз" в отборе в Лигу чемпионов (3:1). Именно с Экбергом сборная Украины обыграла Швейцарию в Лиге наций во Львове (2:1), а в 2014 году наша "молодежка" сыграла вничью в Хорватии – 1:1.

Тем временем, "Рух" и "Олимпик" атакуют главу футбольных судей Украины Лучано Лучи.

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А "Шахтер" в Киеве примет "Рому" при судействе 44-летнего испанца Антонио Матеу Лаоса. С этим рефери "горняки" в 2019 году в Лиге чемпионов разошлись миром с загребским "Динамо" (2:2), в Лиге Европы проиграли немецкому "Айнтрахту" (1:4), а в 2016-м победили в Бельгии "Андерлехт" (1:0). Сборная Украины с Антонио в поле разгромила во Львове сербов в отборе на Евро-2020 – 5:0.

Напомним, как "Динамо" уступило "Вильярреалу" на своем поле:

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