"Динамо" не хватало смелости. Луческу объяснил вылет из Европы и дал обещание

18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" проиграло "Вильярреалу" 0:2 и 0:4 по сумме двух встреч и завершило еврокубковый сезон. Однако главный тренер киевлян Мирча Луческу не слишком расстроился этому факту и пообещал, что в следующем сезоне выступят лучше.

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"Вильярреал" контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже больше 8 лет выступают в европейских турнирах. У нас молодые игроки без большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал, я вижу здесь и позитивные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе", – цитирует Луческу "Динамо"

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Румынский специалист признает, что "Вильярреал" играл лучше и забил быстрый гол, а Жерар Морено, который сделал дубль, вновь показал свой класс: "У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать".

"Вильярреал" – "Динамо" / Фото: Reuters

Тем не менее даже молодые игроки "Динамо", по мнению Луческу показали конструктивную игру: "Но нам не хватало смелости в атаках и доведения их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но "Вильярреал" однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен".

Ранее бывшего тренера киевского "Динамо" выгнали из российского клуба.

Смотрите обзор матча "Вильярреал" — "Динамо"