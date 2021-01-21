"Динамо" обыграло "Шахтер" в контрольном матче на сборе в Эмиратах

Киевляне справились с чемпионом Беларуси, дважды забив во втором тайме

Лидер чемпионата Украины добыл первую победу в 2021 году. На тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах "Динамо" выиграло у "Шахтера" из Солигорска – 2:0. Напомним, чемпионов Беларуси-2020 тренирует украинский тренер Роман Григорчук, который сменил Юрия Вернидуба.

Тем временем, "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку.

Румынский наставник "бело-голубых" Мирча Луческу выставил такой стартовый состав: Нещерет, Караваев, Сирота, Попов, Миколенко, Андриевский, де Пена, Леднев, Шепелев, Родригес, Беседин. До перерыва соперники голами не отличались.

В перерыве тренеры сделали много замен. Теперь состав "Динамо" выглядел следующим образом: Бущан – Кендзера, Шабанов, Забарный, Сидклей – Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, Цыганков, Клейтон – Супряга. На поле не вышли лишь кипер Бойко и хавбек Сидорчук, а Ванат вступил в игру в концовке.

Счет на 51-й минуте открыл бразильский форвард Клейтон. Динамовский новичок отправил мяч в сетку с близкой дистанции головой.

Реклама

А на 78-й минуте курьезный гол записали на счет Виктора Цыганкова. После выноса мяча из штрафной польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера делал навес, но попал в одноклубника, и от спины лучшего бомбардира команды "снаряд" залетел в сетку через опешившего вратаря.

На днях футболист "Динамо" получил чувственное поздравление от блондинки.

Вспомним, как "Динамо" добывало победу над "Ференцварошем" в Лиге чемпионов: