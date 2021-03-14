Версія українською
$ 27,75
33,17

"Динамо" обыграло "Зарю" за три минуты с сумасшедшим голом Сидорчука (видео)

14 марта, 18:52

Олег Люлька

Киевляне укрепились на первом месте Премьер-лиги, оставив луганчан за бортом чемпионской гонки

В воскресенье, 14 марта, в центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло в Запорожье "Зарю" 2:0.

Победу "Динамо" на "Славутич-Арене" принесли голы в начале второго тайма. Артем Беседин отметился на 55-й минуте, переправив с двух метров в пустые ворота мяч после прострела капитана киевлян Сергея Сидорчука. А на 58-й минуте сумасшедший гол забил уже сам Сидорчук, после подачи с углового слету пробивший с 22 метров под перекладину. Это был шедевр!

Видео голов "Динамо"

Полное видео матча "Заря" – "Динамо"

Реклама

Благодаря этой победе над командой Виктора Скрипника подопечные Мирчи Луческу сохранили комфортное лидерство в турнирной таблице с 4-очковым отрывом от "Шахтера", в параллельном матче разгромившего "Десну" 4:0.

При этом должны поутихнуть разговоры о претензиях "Зари" на попадание в Лигу чемпионов или даже завоевание "золота" УПЛ, ходившие накануне 18-го тура. Пока что луганчанам придется сосредоточиться на том, чтобы сохранить за собой третье место.

Смотрите, как "Динамо" перед матчем с "Зарей" уступило в Лиге Европы "Вильярреалу" 0:2

Новости на эту же тему:

"Заря" – "Динамо": прямая видеотрансляция матча "Заря" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины "Колос" разгромил "Мариуполь" и подобрался к зоне Лиги Европы Сегодня кто-то потеряет очки: прогноз комментатора на матч "Заря" – "Динамо"
видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Сергей Сидорчук Артем Беседин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Дівчинку знайшли мертвою у тому одягу, в якому вона зникла
У віці 27 років: помер колишній футболіст "Шахтаря"