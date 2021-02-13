"Динамо" – "Олимпик": онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 13 декабря, стартует 14-й тур чемпионата Украины: в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского столичное "Динамо" примет донецкий "Олимпик". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

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ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ОЛИМПИК"

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На зимние каникулы "Динамо" ушло в статусе лидера чемпионата Украины, опережая "Шахтер" всего на один балл. "Олимпик" занимает седьмое место, отставая от зоны Лиги Европы на три балла.

Этим поединком команды откроют для себя вторую половину сезона. При этом, динамовцы уже на следующей неделе встретятся с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы. Киевляне готовились к возобновлению сезона в ОАЭ и Турции. На сборах команда Мирчи Луческу провела восемь спаррингов – одержали четыре победы, дважды проиграли и дважды сыграли вничью. Но есть один нюанс – нападающие "Динамо" не забили ни одного гола на сборах.

"Олимпик" также проводил сборы в Турции где сыграл 7 контрольных матчей, в которых одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Киевляне обошлись зимой без трансферов. В аренду в "Ворсклу" был отправлен Георгий Цитаишвили, зато вернулись Сидклей и Мохаммед Кадири. Также слухи отправляют в Польшу Артема Шабанова, но пока официально об этом не объявляли.

А вот "Олимпик" понес серьезные потери – команду покинул лучший бомбардир чемпионата Украины Шахаб Захеди, перешедший в "Зарю". Также дончане попрощались с Павлом Ксензом, Ризваном Аблитаровым, Кириллом Кириленко, Андреем Кравчуком. В то же время, команду пополнили Богдан Векляк, Владислав Хамелюк, Таллес Бренер и Тадеус Нкенг.

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Букмекеры о матче "Динамо" – "Олимпик":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.35, на ничью – 4.50, на победу "Олимпика" – 7.25.

Где смотреть матч "Динамо" – "Олимпик":

Смотреть матч "Динамо" – "Олимпик" можно на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Как "Динамо" и "Олимпик" играли до зимней паузы: