"Динамо" – "Олимпик": видео онлайн-трансляция матча

Смотрите, как команда Мирчи Луческу играет свой первый официальный поединок года

В субботу, 13 февраля, возобновился чемпионат Украины по футболу. Лидер национального первенства, "Динамо", на своем киевском стадионе имени Валерия Лобановского принимает донецкий "Олимпик". Начало поединка – в 17:00. Смотреть "Динамо" – "Олимпик" онлайн можно на нашем сайте.

ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "ОЛИМПИК"

Напомним, что на сборах в ОАЭ и Турции команда Мирчи Луческу провела восемь спаррингов – одержала четыре победы, дважды проиграла и дважды сыграла вничью. Но есть один нюанс – нападающие "Динамо" не забили ни одного гола на сборах.

"Олимпик" проводил сборы в Турции, где сыграл 7 контрольных матчей, в которых одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

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Интересно, что именно матчем с "Олимпиком" 21 августа Луческу дебютировал на посту главного тренера "Динамо". Тогда киевляне оказались сильнее – 4:1.