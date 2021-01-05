"Динамо" осталось без тренера: ушел из-за тоски по жене

Киевское "Динамо" покинул тренер по физподготовке – ассистент Мирчи Луческу Диего Лонго. Причиной такого решения 44-летний итальянец назвал тоску по семье.

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"К сожалению, я разорвал контракт с "Динамо". У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе"

"Конечно, я сперва поговорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: "Окей". Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и пытался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов эти полгода"

"Динамо" – это топ клуб. У меня были отличные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я сожалею об этом решении, но по-другому не мог поступить"

"Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже, если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел"

"Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 часов дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный", – цитирует Диего Лонго Football.ua

Напомним, что представляя Диего Лонго в качестве своего помощника в "Динамо", Мирча Луческу летом говорил: "Он будет заниматься физической подготовкой. Большой упор будет сделан на то, чтобы исключить мышечные травмы, это очень беспокоит. Когда я работал в "Шахтере", у меня было очень мало таких игроков – насколько я помню, проблемы подобного характера были у Чигринского. Мы должны как можно быстрее исключить такие моменты в "Динамо".