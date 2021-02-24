"Динамо" ответило "Шахтеру" на пожелание выиграть у "Брюгге"

Киевляне выразили надежду, что в 1/8 финала Лиги Европы пробьются оба украинских клуба

В "Динамо" отреагировали на пожелание "Шахтера" выиграть в четверг у "Брюгге", которое сегодня было опубликовано в Twitter донецкого клуба. Киевляне поблагодарили "горняков" за поддержку и выразили надежду, что в 1/8 финала Лиги Европы болельщики увидят обоих украинских грандов.

"Спасибо! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках", – написал "Динамо" в Twitter в ответ на пожелание "Шахтера".

Луиш Каштру и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, в первом матче 1/16 Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге", который состоялся в прошлый четверг в Киеве, была зафиксирована ничья 1:1. На гол-красавец в исполнении Виталия Буяльского бельгийский клуб ответил мячом Мехеле. Таким образом, на повторную встречу на своем поле 25 февраля, которая начнется в 22:00, бельгийцы выдут в роли фаворитов.

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"Шахтер", в свою очередь, в первой игре 1/16 Лиги Европы одолел в Тель-Авиве "Маккаби" 2:0. Отличились Алан Патрик и Тете. Ответная игра в этой паре пройдет 25 февраля на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 19:55.

Обзор первого матча "Динамо" – "Брюгге" (1:1)

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в Израиле "Маккаби" (2:0)