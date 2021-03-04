"Динамо" достались крушители "Шахтера": вот это легкая рука у Саши Лободы!

В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины. Ее проводили телеведущая Александра Лобода и тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк.
С легкой руки Лободы, в 1/2 финала "Динамо" сыграет на выезде с сенсационным "Агробизнесом", а "Александрия" примет "Зарю".
Отметим, что базовая дата матчей 1/2 финала – 21 апреля. В случае ничьей в основное время, предусмотрены экстра-таймы и серия пенальти.
Финал Кубка Украины-2021 состоится 12 мая в Тернополе.
Напомним, что главной сенсацией 1/4 финала стала победа перволигового "Агробизнеса" над "Шахтером" 1:0. На 51-й минуте кипер команды из Волочиска Мозиль парировал пенальти Алана Патрика, а в дополнительное время уже Семенец поразил ворота "горняков".
С большим трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины "Динамо", лишь в серии пенальти одолевшее "Колос". Теперь киевляне – фавориты нынешнего розыгрыша.
Напомним, что обладателем Кубка Украины-2020 стало "Динамо", в финале по пенальти одолевшее "Ворсклу".
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