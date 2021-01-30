"Динамо" потерпело второе поражение за две недели

Киевское "Динамо" проиграло "Лудогорцу" 1:2 в своем первом спарринге на втором в этом году сборе. Напомним, после ОАЭ подопечные Луческу в эти дни готовятся уже в Турции.

В поединке с лидером болгарского футбола киевляне открыли счет на 23-й минуте – причем соперники срезали мяч в собственные ворота.

Но после этого "Лудогорец" забивал уже исключительно в ворота киевлян. Каули огорчил перед перерывом Бущана, а на 56-й минуте Жозуэ после подачи углового переиграл уже Нещерета.

Полное видео матча "Динамо" – "Лудогорец" (1:2)

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"Динамо" – "Лудогорец" – 1:2

Голы: Вердон, 23 (автогол) – Оливейра-Соуза, 38, Жозуэ, 55

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46), Миколенко (Ванат, 82), Попов, Забарный (Шабанов, 61), Кендзера (Н.Волошин, 74), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 68), Буяльский (Леднев, 68), де Пена (Сидклей, 61), Родригес (Караваев, 61), Беседин (Супряга, 74).

Отметим, что это не первое поражение "Динамо" во время сборов. В Эмиратах 18 января со счетом 0:2 киевляне уступили польской "Легии". Кстати, неделей ранее "Лудогорец" играл спарринг с донецким "Шахтером" – тот матч завершился вничью 2:2.

Расписание следующих матчей киевского "Динамо" в Турции

01.02. 16:00 – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

04.02. 16:00 – ЦСКА (София, Болгария)

07.02. 16:00 – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

08.02. 10:00 – БАТЭ (Борисов, Беларусь)

Напомним, что недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку, и де Пена махнул на экскурсию в пустыню, а также покатался на водных мотоциклах.