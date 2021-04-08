Динамо против сокращения сроков чемпионата Украины, но его не послушают

Стала известна позиция всех клубов высшего дивизиона относительно возможного завершения сезона 2020/2021 неделей раньше намеченного срока. Как предполагалось, чемпионат Украины завершат раньше ради сборной: Андрей Шевченко хочет иметь больше времени для подготовки к Евро-2020.

Как сообщает телеканал "Футбол", 12 клубов Премьер-лиги из 14 поддержали предложение главного тренера национальной команды.

Не восприняли призыв Шевы лишь киевское Динамо и львовский Рух. Мол, сдвиг матчей рушит планы. Последним же к большинству присоединился Львов. Таким образом, как ожидается, в ближайшее время УАФ официально утвердит изменение календаря. Теперь чемпионат завершится не 15-16 мая, а 8-9-го. Кроме того, на 12 мая запланирован финал Кубка страны.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

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Напомним, у "сине-желтых" перед чемпионатом Европы запланировано три товарищеских матча: 23 мая – с Бахрейном, 3 июня – с Северной Ирландией, 7 июня – с Кипром.

Тем временем, самый дорогой украинский футболист вернулся в строй после травмы.

Смотрите, как Динамо обыграло в гостях Александрию: