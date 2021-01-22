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"Динамо" проведет спарринг со сборной из ТОП-100 рейтинга мира

22 января, 20:36

Александр Трикиша

Киевляне завершат первый тренировочный сбор поединком против Иордании

Киевское "Динамо" на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах проведет контрольный поединок против сборной Иордании, сообщает официальный сайт столичного клуба. Отметим, что команда Иордании находится на 95-й позиции в рейтинге ФИФА. напомним, перед этим у киевлян сорвался матч с "Аджаманом" из-за вспышки коронавируса в составе эмиратского клуба.

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Поединок состоится в воскресенье, 24 января, начало – 15:00. Сразу после матча команда Мирчи Луческу вернется в Украину.

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Напомним, что на сборе в ОАЭ "Динамо" уже провело два контрольных матча – против варшавской "Легии" и солигорского "Шахтера". В первой встрече киевляне уступили 0:2, а во второй одержали победу с таким же счетом.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" в Лиге чемпионов:

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товарищеский матч Динамо Киев сборная Иордании

Источник: Сегодня|Спорт

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