"Динамо" разгромило команду Милевского, которая доигрывала в меньшинстве

Почти весь второй тайм гостям из Закарпатья пришлось туго после удаления

"Динамо" обыграло новичка Премьер-лиги "Минай" 3:0 в 17-м туре чемпионата Украины и продолжило лидировать в турнирной таблице, опережая "Шахтер" снова на 4 очка. Однако простым этот поединок на "Олимпийском" для киевлян назвать никак нельзя. К тому же зреет очередной скандал из-за не назначенного пенальти в ворота гостей.

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На 11-й минуте Миколенко навесил в штрафную, где Пиняшко сыграл рукой. Главная судья встречи Екатерина Монзуль взяла паузу. Но арбитр VAR подсказал ей не назначать пенальти. В итоге "Минай", в стартовом составе которого вышел бывший "динамовец" Артем Милевский, сумел выстоять в первом тайме.

Артем Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

В вот вторая половина началась для гостей просто ужасно. Сначала на 52-й минуте киевляне открыли счет: Кендзера подхватил мяч на краю чужой штрафной и отдал его в центр, откуда точно в касание пробил Сидорчук. А через две минуты команда из Закарпатья осталась в меньшинстве после удаления Малепе, сбившего перед штрафной Караваева.

"Динамо" – "Минай" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

В меньшинстве "Минай" пропустил уже на 55-й минуте: Карлос Де Пена идеально исполнил стандарт, сильно пробив в угол голкипера – 2:0. А уже на 91-й минуте добил гостей Жерсон Родригес – 3:0.

Отметим, что на этот матч подопечные Василия Кобина вышли на матч в футболках с поддержкой игрока "Олимпика" Евгения Цимбалюка, который сейчас восстанавливается после перелома ноги. Защитник получил травму в поединке с "Минаем" в 16 туре в единоборстве с нападающим закарпатцев Антоном Шиндером.

Напомним, что изначально поединок "Динамо" – "Минай" должен был пройти на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Но из-за введения красной карантинной зоны в Закарпатье встречу перенесли в Киев на НСК "Олимпийский".

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