Динамо – Шахтер: Маркевич вынес приговор чемпионской гонке

Экс-тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич не верит, что за шесть туров до финиша Премьер-лиги Шахтеру по силам отыграть 7-очковое отставание от Динамо. Хотя через тур, 17 апреля, грандам предстоит еще очная встреча на НСК "Олимпийский", победа в которой может позволить "горнякам" приблизиться к киевлянам.
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"Для подопечных Мирчи Луческу последний матч с Александрией (2:1) был ключевым. Динамо переиграло соперника, но все шло к ничьей. Тогда, возможно, интерес в борьбе за золотые медали возродился бы. Сейчас интрига мертва. Не думаю, что динамовцы упустят свое в нынешнем чемпионате", – цитирует Мирона Маркевича Zbirna.com
Мирон Маркевич / Фото: AFP
"Такого очкового преимущества Динамо перед Шахтером никто не ожидал. Горнякам может помочь разве что чудо. Они могут стать чемпионами, если Динамо бросит играть, но я в это не верю", – добавил Маркевич
Динамо – Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
КАЛЕНДАРЬ ПОСЛЕДНИХ ТУРОВ УПЛ
21-й тур – 10 апреля
ДИНАМО – Днепр-1
Мариуполь – ШАХТЕР
22-й тур – 17 апреля
ШАХТЕР – ДИНАМО
23-й тур – 24 апреля
ДИНАМО – Ингулец
Александрия – ШАХТЕР
24-й тур – 1 мая
Ворскла – ДИНАМО
ШАХТЕР – Днепр-1
25-й тур – 8 мая
ДИНАМО – Мариуполь
Минай – ШАХТЕР
26-й тур – 15 мая
Колос – ДИНАМО
ШАХТЕР – Ингулец
Смотрите, как в 20-м туре Динамо обыграло Александрию 2:1
Смотрите, как Шахтер обыграл Ворсклу 2:0
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