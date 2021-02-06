"Динамо" – "Шкендия": видео трансляция товарищеского матча

Сегодня киевское "Динамо" снова играет спарринг. На сборах в Турции соперником украинского клуба будет "Шкендия" из Северной Македонии. Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию поединка "Динамо" – "Шкендия". Начало встречи в 16:10.

"ДИНАМО" – "ШКЕНДИЯ": ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Интересно, что ни в официальных, ни в товарищеских матчах команды раньше не встречались.

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В текущем сезоне "Шкендия" лидирует в чемпионате Северной Македонии. В 18 матчах команда набрала 39 очков (11 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

В Лиге Европы македонцы уже завершили выступление. "Шкендия" преодолела два раунда квалификации, обыграв на выезде азербайджанский "Сумгаит" (2:0) и румынский "Ботошани" (1:0), но затем уступила в родных стенах грозному английском "Тоттенхэму" (1:3).

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Для "Динамо" это будет предпоследний "товарняк", На 8 февраля запланирован еще матч с белорусским БАТЭ. А дальше уже официальные встречи. 13 февраля в УПЛ против "Олимпика", а через пять дней поединок с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.