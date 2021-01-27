"Динамо" снова сыграет с "Барсой", "Шахтер" – с "драконами": жеребьевка Юношеской Лиги

Поединки состоятся уже в марте, а турнир пройдет по новому формату

Сегодня, 27 января состоялась жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА. По ее итогам "Динамо" U-19 сыграет со сверстниками из "Барселоны", а "Шахтер" – с одногодками из "Порту". В связи с пандемией УЕФА изменил формат Юношеской лиги в сезоне 2020/21 годов. Турнир проводиться по олимпийской системе – матчи на выбывание, начиная со стадии 1/32 финала.

И "Шахтер", и "Динамо" матчи 1/32 финала проведут в Украине, базовая дата поединков 2-3 марта. Эта стадия состоит всего из одного матча. Любопытно, что на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне встречались первые команды "Барселоны" и "Динамо", и оба раза выиграли каталонцы.

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Украинские клубы прошли по Пути Лиги чемпионов – 32 клуба, которые играли на групповом этапе Лиги чемпионов. По Пути чемпионов стран прошли победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций рейтинга УЕФА, которые не попали в Путь Лиги чемпионов. На стадиях 1/32 и 1/16 финала команды пойдут двумя разными путями, которые затем объединятся в 1/8 финала.

Напомним, что в предыдущем сезон победителем Юношеской лиги УЕФА стал мадридский "Реал" под руководством легендарного нападающего Рауля. Молодежь Королевского клуба обыграла своих одногодок из португальской "Бенфики" – 3:2.