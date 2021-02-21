"Динамо" спасло очко в матче с "Десной" после удаления и пенальти

Черниговская "Десна" отобрала очки у киевского "Динамо" в 15-м туре чемпионата Украины. Матч проходил в Киеве, хотя номинальным хозяином выступала "Десна", так как на стадионе в Чернигове не работает подогрев поля. Мы проводили онлайн матча "Десна" – "Динамо".

Счет был открыт только во втором тайме после удара головой в исполнении Филиппа Будковского. Киевляне бросились отыгрываться, однако состояние поля не позволяло показывать свои лучшие качества.

Все шло к поражению подопечных Мирчи Лучесуу, однако все перевернулось на последних минутах. Сначала на 87-й минуте Денис Безбородько заработал красную карточку и оставил "Десну" в меньшинстве, а спустя несколько минут киевляне заработали пенальти, который реализовал Виктор Цыганков. К слову, рефери назначил 11-метровый только после использования VAR. Черниговцам не хватило всего нескольких минут, чтобы сделать отличный подарок на день рождения своему тренера Александру Рябоконю, которому сегодня исполнилось 57 лет.

"Десна" – "Динамо" – 1:1

Гол: Будковский (53) – Цыганков (90+2, пен)

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"Десна": Паст, Имереков, Тамм, Полегенько, Ермаков, Тотовицкий, Мостовой, Калитвинцев (Картушов, 82), Арвеладзе (Гитченко, 69), Гуцуляк (Безбородько, 82), Будковский (Чепурненко, 90)

"Динамо": Бущан, Забарный, Миколенко, Караваев, Кендзера, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 65), Буяльский, Сидорчук, Родригеш, Беседин (Супряга, 86).

Предупреждения: Ермаков (9), Беседин (45), Имереков (57), Родригеш (68), Арвеладзе (68), Цыганков (80), Безбородько (84), Миколенко (89).

Удаление: Безбородько (87)