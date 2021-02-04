"Динамо" упустило победу над ЦСКА, не реализовав один из двух пенальти

4 февраля киевское "Динамо" провело третий спарринг на сборе в Турции. Подопечные Мирчи Луческу в напряженной борьбе не смогли переиграть шестой клуб текущего чемпионата Болгарии – софийский ЦСКА – 2:2. "Армейцев" сейчас тренирует знаменитый наставник Красимир Балаков, и они дали настоящий бой вице-чемпионам Украины.

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Киевляне открыли счет на 30-й минуте – Ванат вовремя прокинул мяч на Цыганкова, который воспользовался ошибкой голкипера и отправил мяч в ворота. На 41-й минуте судья поставил 11-метровый в ворота болгар, когда защитник ЦСКА в своей штрафной сбил Цыганкова. Но вратарь "армейцев" не только парировал удар Буяльского, но и успел отреагировать на добивание Дуэлунда.

"Динамо" – ЦСКА София / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Не успел начаться второй тайм, как футболисты ЦСКА сравняли счет. Топузов успел на прострел в штрафной "Динамо" и с близкого расстояния расстрелял голкипера – 1:1. Но на 61-й минуте арбитр матча назначил еще один пенальти в ворота ЦСКА после того, как Леднев оказался на газоне в чужой штрафной. И тут уж де Пена не сплоховал.

Но победа уплыла из рук "Динамо" на 81-й минуте. Пастунов получил передачу в штрафной и пробил в дальний угол. Бущан не смог справиться с ударом и переправил мяч в сетку ворот – 2:2.

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"Динамо" обыграло "Шахтер" (Солигорск) / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что "Динамо" уже провело два спарринга на сборе в Турции. "Бело-синие" уступили лидеру чемпионата Болгарии "Лудогорцу" (1:2) и обыграли тбилисское "Динамо" (1:0). Победный мяч в последнем матче на заключительных секундах забил Виталий Буяльский, реализовавший пенальти, который сам же и заработал.

Отметим, что накануне "Динамо" огласило заявку на Лигу Европы с двумя новичками. В список были включены Артем Беседин, отбывший дисквалификацию, и Сидклей, вернувшийся из аренды в "Коринтиансе".

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