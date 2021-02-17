"Динамо" устроило-таки двух игроков в Польшу: названы условия

Сразу двое футболистов киевского "Динамо" перебираются в чемпионат Польши. Причем – в одну команду. Мы писали, что из "Динамо" уходит игрок, принесший последний трофей до Луческу. 28-летний защитник Артем Шабанов и 22-летний нападающий Назарий Русин будут выступать за варшавскую "Легию".

Об этом сообщило сегодня издание "ТаТоТаке" со ссылкой на свои источники.

Пишут, что презентация Шабанова, которую планировали на вчера, после успешного прохождения медосмотра состоится 17 февраля. Артем будет играть за столичную команду до лета, после чего стороны вновь могут вернуться к обсуждению условий его пребывания в Польше. Сайт Transfermarkt оценивает парня в 1,5 миллиона евро.

А вот Русин отправится в "Легию" практически на год. В марте прошлого года он продлил соглашение с "Динамо" на пять лет, а теперь стоит всего один "лимон" евро. Ранее он полсезона выступал за луганскую "Зарю".

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Также возможно появление в клубе еще одного украинца – полузащитника "Зари" Владислава Кабаева. До окончания трансферного периода в Польше осталась неделя. Сейчас "Легия" занимает второе место и борется за "золото" с командой "Погонь" из Щецина.

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