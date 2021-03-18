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"Динамо" выиграло 3:0 и вышло в четвертьфинал Лиги Европы: обзор невероятного матча

18 марта, 22:38

Александр Трикиша

Хорватский клуб сотворил сенсацию в Лиге Европы

"Динамо" из Загреба обыграло английский "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышло в четвертьфинал турнира. После поражения 0:2 в первом матче, казалось, у хорватов не оставалось шансов на продолжение борьбу в еврокубках, но домашние стены помогли им сотворить сенсацию.

Загребцы забили два мяча в основное время, а затем еще раз отличились в дополнительное время, отправив команду Жозе Моуринью смотреть за матчами Лиги Европы по телевизору. Героем встречи стал 28-летний полузащитник Мирослав Оршич, оформивший хет-трик.

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"Динамо" Загреб – "Тоттенхэм" – 3:0
Голы: Оршич (62, 82, 106)

"Динамо" Загреб: Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Франьич (Леовац, 81), Адеми (Перич, 118), Якич (Атьемвен, 75), Иванушец, Маер (Гавранович, 81), Оршич, Петкович (Мишич, 90).

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис (Регилон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер, Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Алли (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.

Предупреждения: Ламела (22), Якич (32), Лауритсен (79), Стоянович (92).

Напомним, что сегодня "Шахтер" уступил "Роме" и покинул Лигу Европы. Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Рома" – 1:2 есть на нашем сайте.

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Источник: Сегодня|Спорт

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