"Днепр-1" переманил у "Зари" вратаря сборной Грузии

Сегодня о первом трансфере зимнего межсезонья объявил "Днепр-1". Состав аутсайдера чемпионата Украины пополнил 27-летний вратарь Заури Махарадзе. Едва стало известно, что футболист полюбовно расстался с луганской "Зарей", как он появился в Днепре. Тем временем, капитан "Днепра" резко ответил клубу на предложение завершить карьеру.

О подписании контракта до окончания сезона 2020/2021 объявил официальный сайт клуба.

Махарадзе в нынешнем сезоне не сыграл за команду Виктора Скрипника ни одного матча из-за травмы. Так что "Заря" не включила его даже в заявку на чемпионат страны. Однако парень восстановился и хочет играть. Заури является уроженцем Одесской области и воспитанником донецкого "Олимпика", где в свое время был капитаном. Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов, но в 2018 году сменил футбольное гражданство на грузинское и стал вызываться в национальную сборную этой державы.

После первого круга УПЛ "Заря" занимает четвертое место, днепряне – последнее, 14-е.

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