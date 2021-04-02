Днепр-1 разгромил Львов в первом матче 20-го тура чемпионата Украины, установив рекорд

Во второй части сезона Днепр-1 как будто подменили. Один из аутсайдеров осенней части чемпионата Украины выиграл уже пятый матч из последних семи, еще два раза разойдясь с соперниками ничьими. Таким образом, парни хорватского тренера Игора Йовичевича продолжают подниматься по турнирной таблице. Пока что они – на восьмом месте, но от Александрии отстают всего на очко.

Читайте также:расписание трансляций и результаты 20-го тура УПЛ.

Сегодня Днепр-1 разбил на своем поле Львов (5:1), который в предыдущем туре сумел обыграть чемпионов из Шахтера. На этот раз шансов на спасение у гостей не было. Правда, до перерыва подопечные Анатолия Бессмертного пропустили лишь раз – после углового на 19-й минуте от Марио Чуже.

Заметим, что с 44-й минуты "львы" действовали в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Эрнеста.

Во втором тайме хорват Чуже на 65-й минуте оформил дубль, но еще до этого голами отличились Даниил Игнатенко (на 59-й) и Игорь Когут (на 63-й). Львовяне смогли ответить лишь точным ударом с пенальти бразильца Альваро – после просмотра VAR. Но и у хозяев нашелся свой бразилец-голеадор: Вагнер Гонсалвес в добавленное время забил первый мяч в Украине, реализовав выход один на один с вратарем.

Реклама

Как оказалось, Днепр-1 впервые в УПЛ добыл победу с таким крупным счетом и впервые забил пять мячей! В субботу и воскресенье пройдут еще по три матча 20-го тура Премьер-лиги.

Тем временем, президент Колоса рассказал правду о скандальном Селезневе: "Это не по-пацански".

Смотрите, как днепряне разобрались с Десной в Чернигове: