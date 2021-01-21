"Днепр-1" сыграл вничью со "Спартаком" с юбилеем, "Мариуполь" разгромил азиатов

Клубы украинской Премьер-лиги перешли к спаррингам в теплых краях

Сегодня сразу несколько украинских команд провели контрольные матчи на тренировочных сборах. Победу сумело одержать "Динамо", обыгравшее солигорский "Шахтер" в Эмиратах. Более легкий успех пришел к "Мариуполю" в Турции.

Девятая команда чемпионата Украины разгромила "Кызылжар" из Казахстана со счетом 4:0. Мячи в первом тайме забили Бондаренко, Стасюк и Меличенко, а в конце встречи отличился Кулаков, заменивший Сикана.

В четверг же "Шахтер" сыграл вничью с "Лехом" в первом контрольном матче в Турции.

Не удалось добыть победу в Турции "Днепру-1". Аутсайдер УПЛ разошелся миром с сербским "Спартаком" из Суботицы – 1:1. Балканцы открыли счет на 25-й минуте, а на 61-й Артем Довбык эффектным ударом под перекладину восстановил равновесие. Интересно, что этот гол стал юбилейным, сотым, для "Днепра-1" в контрольных матчах, сообщил сайт клуба.

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В пятницу одна украинская команда запланировала спарринг: "Динамо" сыграет в Эмиратах с местным соперником – клубом "Аджман".

Смотрите, как "Днепр-1" проиграл в гостях "Минаю" в чемпионате Украины: