До слез. Трогательное письмо от мамы фаната зачитали футболистам "Шахтера"

Перед матчем "Шахтер" – "Рома" (18 марта) в украинский клуб пришло письмо от мамы болельщика Богдана Алексеева. Вместе они хотели поддержать любимую команду, но Богдан не дожил до матча. Он умер после длительной борьбы с болезнью.

В "Шахтере" прочитали это трогательное письмо футболистам во время тренировки перед матчем. Игроки собрали подписи на футболке с именем Алексеева и передали ее родителям мальчика.

Приводим текст письма:

Уважаемый клуб Шахтер.

Наверное, таких писем от болельщиков вы получаете много каждый день. Но это письмо очень особенное. Я даже не знаю, с чего начать. Ваша команда сыграла ключевую роль в жизни моего сына. Он жил вашей командой и вашими достижениями. Он искренне болел, он любил каждого игрока, он проживал с вами каждую игру.

К сожалению, мы так и не смогли попасть на ваши матчи из-за его болезни. Но для меня, как для его мамы, в память про моего сына очень важно высказать слова благодарности вашей команде за все, что вы сделали для него.

Мой сын болел с детства. Мы пережили очень сложные времена. Но мужественно выдержали лечение. К сожалению, его обучение проходило дома, к сожалению, было мало общения со сверстниками. И ваша команда действительно стала для него главным увлечением, его надеждой, его утешением.

У него не было возможности играть в футбол лично, потому что всю жизнь он провел в инвалидной коляске. Но он хорошо учился и много читал. Особенно – футбольные новости. Он создал личные страницы в Facebook и Instagram, каждый день выкладывал фотографии футболистов, освещал интересные моменты игр, писал новости и болел.

Я не могу словами передать всю важность вашей команды в его жизни и всю важность этого письма для меня. Надеюсь, что вы откликнетесь на это письмо и, возможно, зачитаете его команде. Чтобы они знали, что есть такой человек, мой сын – Алексеев Богдан, который всегда их поддерживает.

Моему сыну 4 марта 2021 года должно было исполниться 20 лет. Но болезнь разлучила нас 21 февраля этого года. И в память про моего сына я отправляю вам часть моих надежд и мечты, которые мы так и не смогли воплотить в жизнь, когда он был живой.

"Это очень важно для нас. Я думаю, Богдан был бы очень рад, счастлив. Я думаю, сегодня он будет поддерживать вашу команду. Как и всегда", – говорит мама Богдана, Ольга Алексеева.

На матче "Шахтер" – "Рома" для Богдана Алексеева была зарезервировано место.