Добивал уже бессознательное тело: брутальный нокаут от "Кинг Конга" из MMA

Грозный Деррик Льюис одержал очередную эффектную победу в смешанных единоборств. Американец победил нокаутом Кертиса Блейдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185. Во втором раунде Льюис выждал момент и мощным апперкотом с правой вырубил Блейдса, а затем добавил еще несколько ударов по лежащему сопернику, пока рефери не остановил бой.

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Очередную победу "Черный зверь" отпраздновал традиционным жестом, который он одолжил у "Кинг-Конга". Деррик одержал 25-ю победу в MMA, при этом, 80 процентов из них одержал нокаутом!

К слову, UFC оценил убийственный апперкот Льюиса и выписала бойцу премию в 50 тысяч долларов.

На этом же турнире американский полицейский жестоко избил многодетного отца из России. Крис Докос в первом раунде победил Алексея Олейника.

А перед этим Сергей Спивак из Молдовы нокаутировал американца Джареда Вандеру. Поединок был остановлен во втором раунде, когда Вандера уже не мог сопротивляться.