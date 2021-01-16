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Дочка Баюл своим катанием растрогала папу-миллионера

16 января, 21:00

Олег Люлька

У первой олимпийской чемпионки независимой Украины подрастает невероятно артистичная девочка

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины фигуристка Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, поделилась новыми ледовыми успехами своей дочки – пятилетней Софии. Ранее мы писали, что шпагат стоя от дочки Баюл впечатлил визажиста Адель. А теперь 43-летняя легенда украинского спорта похвасталась артистичностью своей малышки.

Только посмотрите, как София бежит на цыпочках по льду, вероятно, изображая фрагмент из "Лебедя" – программы, которая принесла Оксане Баюл "золото" Игр-1994.

Оксана Баюл и ее дочка Видео: Instagram

София настолько вошла в роль на льду, что даже растрогала своего папу, который по-доброму рассмеялся.

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Смотрите, как сейчас катается сама Оксана Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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