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Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лице

24 февраля, 09:59

Олег Люлька

"Почему девочка катается в маске? Больше ведь на льду никого нет", – удивляются фолловеры знаменитой фигуристки

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины, героиня Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл похвасталась очередными успехами своей 5-летней дочки Софии в фигурном катании. Ранее мы рассказывали, что Баюл уже учит дочку прыгать аксель.

На сей раз Оксана показала, как ее дочурка, присев, скользит на одной ноге, другую при этом выставив вперед.

"В своем возрасте она лучше, чем в пять лет была я", – написала в Instagram Оксана Баюл.

При этом знаменитая украинка, давно проживающая в Лас-Вегасе, показала не только видео с катанием своей наследницы, но и милое фото, на котором запечатлена сама Оксана Баюл в 5 лет.

Отметим, что одна из подписчиц Оксаны Баюл выразила недоумение: "Почему ваша дочка катается в маске? Кроме нее ведь на льду никого нет". На что чемпионка ОИ-1994 отреагировала: "Вы не знаете, зачем люди в эти дни носят маски?" И добавила угорающий со смеху смайлик.

Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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