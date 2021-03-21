Дочка известного теннисиста полностью разделась на заднем сидении машины (фото)

Дочка знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся, недавно отметившаяся несколькими голыми фотосессиями на Бали, продолжает баловать своих фолловеров откровенными снимками.
В этот раз девушка разделась, чтобы попозировать на заднем сидении машины. На большинстве кадров, опубликованных в Instagram красотки, она прикрыла свои прелести меховыми изделиями, но без "клубнички" в виде крупного плана того, что ниже пояса, все-таки не обошлось.
"Подумал, что это Орнелла Мути в юности", – написал в комментариях под фото один из фолловеров Алеси Кафельниковой
Отметим, что Алеся снова предстала перед поклонниками в черно-белом цвете, как это было на Бали.
Напомним, по данным СМИ, Алеся Кафельникова беременна от российского бизнесмена Георгия Петришина, который недавно порвал с актрисой Светланой Ходченковой.
Добавим, что отец Алеси, бывший первый номер мирового тенниса Евгений Кафельников, известен оппозиционным отношением к властям РФ. В частности, Кафельников обвинял в продажности российских звезд, агитировавших за обнуление президентских сроков Путина.
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