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Дочка известного теннисиста полностью разделась на заднем сидении машины (фото)

21 марта, 18:03

Андрей Трофимов

У Алеси Кафельниковой продолжаются "обнаженные" дни

Дочка знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся, недавно отметившаяся несколькими голыми фотосессиями на Бали, продолжает баловать своих фолловеров откровенными снимками.

В этот раз девушка разделась, чтобы попозировать на заднем сидении машины. На большинстве кадров, опубликованных в Instagram красотки, она прикрыла свои прелести меховыми изделиями, но без "клубнички" в виде крупного плана того, что ниже пояса, все-таки не обошлось.

"Подумал, что это Орнелла Мути в юности", – написал в комментариях под фото один из фолловеров Алеси Кафельниковой

Отметим, что Алеся снова предстала перед поклонниками в черно-белом цвете, как это было на Бали.

Напомним, по данным СМИ, Алеся Кафельникова беременна от российского бизнесмена Георгия Петришина, который недавно порвал с актрисой Светланой Ходченковой.

/ Фото: Instagram

Добавим, что отец Алеси, бывший первый номер мирового тенниса Евгений Кафельников, известен оппозиционным отношением к властям РФ. В частности, Кафельников обвинял в продажности российских звезд, агитировавших за обнуление президентских сроков Путина.

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Источник: Сегодня|Спорт

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