Догнал Шеву! У звездного друга Андрея родился четвертый ребенок

Бывший футболист и тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард стал отцом в четвертый раз. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram. У англичанина родился сын.

Читайте также: Сговорились рожать! Жена бывшего вратаря "Динамо" подарила ему сына-великана

"Позвольте представить вам наше новое пополнение – Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард. Мы полны любви", – говорится в сообщении

Отметим, что у 42-летнего Лэмпарда также есть две дочери от первого брака и дочь от его нынешней супруги Кристин.

Таким образом, по количеству детей Лэмпард догнал своего друга и бывшего партнера по "Челси" Андрея Шевченко. Правда, у нынешнего тренера сборной Украины и его жены Кристен все четверо – мальчики.

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

Андрей Шевченко и его семья / Фото: Instagram

Напомним, Лэмпард возглавлял "Челси" с лета 2019 года, а в январе 2021 года был снят с должности за неудовлетворительные результаты в Премьер-лиге. На этом посту его сменил немецкий специалист Томас Тухель.

Ранее мы писали, что у Беседина родилась дочка. Малышка сразу приложилась к маминой груди.