Дом звезды "ПСЖ" ограбили, пока он позорился на поле

Дом нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди был ограблен в субботу вечером, когда футболист вместе с командой отправился на выездной матч против "Лорьяна" в чемпионате Франции.

Читайте также: Голая на коне, голая – в душе. У жены звезды "ПСЖ" продолжаются "обнаженные" дни

По информации Lequipe.fr, утром в воскресенье прислуга заметила, что некоторые вещи пропали и вызвала полицию. По предварительным оценкам, грабители вынесли ценных вещей на сумму в 400 тысяч евро. Среди них – часы, ювелирные украшения и дорогая одежда.

Реклама

Отметим, что на этом неприятности Икарди не закончились. Воскресный матч против "Лорьяна" аргентинец провалил, как и вся команда, уступившая одному из аутсайдеров сезона со счетом 2:3. После 23-х туров "ПСЖ" занимает лишь третье место в турнирной таблице Лиги 1.