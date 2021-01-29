Дослужился: Зинченко получил признание в английской Премьер-лиге

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко получил признание в чемпионате Англии. По итогам 20-го тура АПЛ 24-летний уроженец Радомышля вошел в символическую сборную Премьер-лиги. На днях "Манчестер Юнайтед" проиграл аутсайдеру из Шеффилда и отдал лидерство команде Зинченко.

"Манчестер Сити" разгромил во вторник "Вест Бромвич" в гостях (5:0) и вышел на первое место. Александр отыграл все 90 минут – традиционно в клубной команде на позиции левого защитника. Именно в этом амплуа он и вошел в ТОП-11 тура, заработав от статистического сайта WhoScored оценку 7,5. В последнее время Зина пользуется доверием Пепа Гвардиолы и часто играет в основном составе.

Примечательно, что в сборную тура попали еще четыре одноклубника украинца. На шести других позициях каждый клуб – "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Вест Хэм", "Бернли", "Фулхэм", "Брайтон" – представлен одним игроком.

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Следующий матч "горожане" проведут в субботу, 30 января, против "Шеффилд Юнайтед" на своем поле.

Вспомним, как "МанСити" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов: