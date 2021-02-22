Драма Драме: защитник "Олимпика" помог "Днепру" победить

Судьба матча чемпионата Украины была решена во втором тайме

Сегодня завершился 15 тур чемпионата Украины по футболу. Встречались команды из низшей части турнирной таблицы – "Олимпик" и "Днепр-1".

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Гости начали активно поединок. Подали серию угловых, Дуглас попал в штангу, Довбик потряс перекладину. Но до перерыва счет так и не был открыт. А как только началась вторая половина игры "Днепр-1" вышел вперед. Драме срезал мяч в собственные ворота.

А незадолго до финального свистка гости удвоили преимущество. Дальним ударом отличился вышедший на замену Булеца.

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"Олимпик" – "Днепр-1" – 0:2

Голы: (Драме, 50, авт., Булеца, 88)

"Олимпик": Чекотун, Драме, Зотько, Снурницын, Хамелюк (Завийский, 61), Альваренга (Таллес, 81), Бабенко, Е. Пасич, Политыло, Тейшейра (Муива, 60), Каргбо.

"Днепр-1": Юрчук, Логинов, Дубинчак, Тейлор, Дуглас Силва, Когут, Чуже (Цуриков, 76), Назаренко (Булеца, 69), Пихаленок (ди Франко, 76), Игнатенко, Довбик (Хобленко, 90).

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Турнирная таблица