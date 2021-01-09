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"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)

9 января, 23:28

Олег Люлька

Похоже, грядет заруба...

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал видео, на котором запечатлено, как непобедимый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов из ресторана общается по телефону со своим другом – нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Судя по всему, Хабиб, который со своими приятелями находится в эти дни в Дубае, и Криштиану договаривались сыграть в футбол.

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"Блин, команда серьезная намечается. Мура, ты Криштиану на себя возьмешь?" – обратился Махачев к бойцу смешанного стиля Мураду Мачаеву, находившемуся за одним столом с Нурмагомедовым

"Криштиану мой. Я разберусь с ним", – пообещал 34-летний бородатый дагестанец Мурад Мачаев по прозвищу "Душитель", который ранее тренировался под руководством отца Хабиба

Посмотрим, во что выльются эти "разборки"...

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Роналду и Мачаев / Фото: Reuters, Instagram

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Отметим, что в свое время Роналду и Нурмагомедов не раз встречались и обменивались подарками. А после октябрьской победы над Джастином Гейджи Криштиану трогательно поздравил Хабиба.

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Криштиану Роналду MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов

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