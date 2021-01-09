Два гола за 21 секунду: в чемпионате Украины забит рекордно быстрый дубль

26-летний белорусский нападающий херсонского "Днепра" Александр Каракулько сделал самый быстрый дубль в истории Украинской хоккейной лиги. В домашнем матче против "Белого Барса" из Белой Церкви, который "Днепр" выиграл со счетом 9:1, форвард "щук" забросил восьмую и девятую шайбы своей команды с интервалом в 21 секунду.
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Таким образом Александр Каракулько, как сообщает официальный сайт УХЛ, превзошел прежний рекорд нынешнего игрока "Мариуполя" Кирилла Бондаренко, который в свое время, выступая за "Днепр", дважды поразил ворота соперника за 29 секунд.
Топ-10 самых быстрых дублей в истории УХЛ
- Александр Каракулько ("Днепр") – 21 секунда
- Кирилл Бондаренко ("Днепр") – 29 секунд
- Виктор Захаров ("Донбасс") – 36 секунд
- Дмитрий Орлов ("Кременчук") – 50 секунд
- Ярослав Свищев ("Донбасс") – 51 секунда
- Олег Шафаренко ("Донбасс") – 56 секунд
- Владимир Чердак (МХК "Динамо") – 58 секунд
- Илья Декало ("Днепр") – 1 минута и 27 секунд
- Богдан Арабов ("Галицкие Львы") – 1 минута и 29 секунд
- Руслан Максименко (МХК "Динамо") – 1 минута и 32 секунды
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Ранее мы рассказывали, что массовой дракой завершилось киевское дерби. "Сокол" встречался с "Ледяными Волками" и ближе к концу матча нервы у нескольких хоккеистов не выдержали, игроки начали выяснять отношения прямо на льду.
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