Двое украинских футболистов вошли в ТОП-50 молодых талантов Европы

Официальный сайт УЕФА составил список из 50 талантливых футболистов, которые приятно удивили своей игрой в 2020 году и за которыми следует следить в 2021-м. В нее включили и двух украинцев: вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина и защитника "Динамо" Илью Забарного. Недавно Трубин вошел в сборную открытий Лиги чемпионов.

О 19-летнем "горняке" пишут:

"Высокий вратарь с великолепной реакцией. Вышел в "основе" на пять матчей "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил".

А в тексте о 18-летнем киевлянине отмечают:

"Центральный защитник дебютировал за "Динамо" в сентябре. От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций".

Моложе всех в ТОП-50 – 16-летний немец с камерунскими корнями Юссуфа Мукоко. Форвард дортмундской "Боруссии" – самый юный дебютант в истории Лиги чемпионов, самый юный игрок и автор гола в истории чемпионатов Германии.

Ранее Забарный стал вторым самым молодым дебютантом сборной Украины.

Смотрите, как Трубин оставил свои ворота "сухими" в матче с "Реалом" в Лиге чемпионов: