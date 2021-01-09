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Двойник Неймара взрывает интернет: у него в друзьях фейковый Ибрагимович и даже Пеле

9 января, 15:03

Александр Трикиша

У копии Неймара жизнь даже интереснее, чем у оригинала

Популярность нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара не оставляет равнодушными его фанатов. Один из поклонников форварда решил получить кусочек внимания и… перевоплотился в двойника Неймара!

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Эйгон Оливер подписан в Instagram как официальной двойник знаменитого бразильца. У него на странице даже есть совместное фото с Неймаром. И, нужно сказать, они похожи как две капли воды! Угадайте, где Неймар, а где его двойник?

Недавно мы писали, что Неймар организовал пятидневную вечеринку на 500 человек. По мнению его двойника, тусовка выглядела примерно так:

Neymar Jr (@sosiadoney)

Но на этом Эгон не остановился. Он собрал целую группу друзей-двойников знаменитостей из мира футбола. Это фейковые Зланат Ибрагимович, Роналдиньо, Марсело и даже Пеле. Они вместе фотографируются для соцсетей, снимают забавные ролики, где высмеивают особенности своих прототипов, и даже посещают различные шоу на местном ТВ.

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Смотрите, как Неймар забивал в ворота "МЮ" в Лиге чемпионов:

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футболист Двойник Неймар Златан Ибрагимович Пеле Роналдиньо Марсело

Источник: Сегодня|Спорт

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