Двойник Орландо Блума забил первый гол в чемпионате Украины (видео)

Сенсация осенней части чемпионата Украины "Ворскла" добыла первую победу в 2021 году, одолев в матче 16-го тура УПЛ на своем поле "Александрию" со счетом 3:1.
У победителей дублем отличился Владислав Кулач, еще один мяч забил новичок команды – 24-летний полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль, хлестким ударом с 11 метров пробивший низом точно под дальнюю штангу ворот "Александрии".
Это первый гол Тилля за "Ворсклу", куда он перешел в конце прошлого года после разрыва контракта с российской "Уфой".
Смотрите видео первого гола Тилля за "Ворсклу"
Отметим, что внешне новобранец "Ворсклы" Оливье Тилль, которого Transfermarkt оценивает в 1 млн евро, похож на звезду "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума.
Больше фото Оливье "Блума" Тилля
Обзор матча "Ворскла" – "Александрия" (3:1)
"Ворскла" – "Александрия" – 3:1
Голы: Кулач, 39, 77 пенальти, Тилль, 70 – Вантух, 55
"Ворскла": Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн – Тилль (Де Ноойер, 82), Пуцлин, Скляр, Цитаишвили (Сапай, 65) – Кане (Луизао, 65), Степанюк (Челядин, 72) – Кулач
"Александрия": Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецьков, 80) – Лучкевич (Третьяков, 46), Банада (Новиков, 81), Гречишкин, Шастал (Устименко, 67) – Ковалец (Мишенко, 89) – Ситало
Предупреждения: Де Ноойер – Гречишкин, Вантух, Шастал, Банада, Ситало
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