Двойники Ломаченко и Лопеса тычут "факи" друг другу на улице: неожиданное видео от Редкача

Скандальный украинский боксер Иван Редкач потроллил Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, опубликовав видео, в котором двое мужчин на американской улице около минуты тыкают друг другу "факи", но к выяснению отношений при помощи кулаков так и не переходят.
Этот "диалог" любителей средних пальцев Редкач и сравнил с тем, как сейчас ведут себя Василий и Теофимо, подписав видео следующим образом: "Лома против Лопеса. Кто бы победил, если бы реванш состоялся?"
В ответ на комментарий одного из подписчиков, что победит Ломаченко, Редкач разместил два угорающих со смеху смайлика. Еще бы! Ведь на победе Лопеса в октябрьском бою с Ломаченко Редкач "поднял" в букмекерской конторе 48 тысяч долларов.
Напомним, что первый бой этих соперников в октябре завершился сенсационной победой Лопеса над Ломаченко по очкам – как следствие, украинец потерял все свои титулы в легкой весовой категории.
При этом Василий Ломаченко, считающий, что в октябре его засудили, предлагает Лопесу реванш на интересных условиях. Если американец снова выигрывает, то Вася заканчивает карьеру. А если выигрывает Вася, то они проводят третий бой.
Лопес это предложение не принимает: "Потому что я буду придурком. Потому что все в команде Ломаченко были ублюдками в отношении ко мне, моему отцу. Ломаченко не хотел включать в наш контракт пункт о бое-реванше".
Как утверждает Лопес, в следующем бою он намерен встретиться с австралийцем Джорджем Камбососом.Но официально вариант с реваншем против Ломаченко американцем еще не отвергнут.
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