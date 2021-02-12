Двукратный чемпион Формулы-1 попал под машину. Что известно о его здоровье

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо был сбит машиной во время велотренировки в Швейцарии. Гонщик доставлен в больницу

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ДТП произошло неподалеку от Лугано. Алонсо был немедленно доставлен в больницу. "Первое рентгенологическое обследование показало, что Алонсо сломал челюсть и выбил зубы. Он рискует пропустить старт сезона", – сообщает Gazzetta dello Sport.

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В предстоящем сезоне 39-летний Алонсо планировал спустя три года вернуться в Формулу-1. Он заявлен за "Альпин", который заменит выступавший ранее "Рено".

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Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1 (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе "Рено". Фернандо выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо "Рено", команды "Минарди", "Макларен" и "Феррари".

Предсезонные тесты Формулы-1 стартуют 12 марта в Бахрейне, первая гонка сезона пройдет на трассе Сахир, 28 марта.