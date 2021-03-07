Джима боролась за медаль в преследовании! А "золотой" дубль снова у реактивной Экхофф

Программа 8-го этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершается в воскресенье двумя пасьютами. Первыми на старт в Чехии вышли девушки. Накануне украинка Юлия Джима стала второй в спринте и имела хорошие шансы на медаль и в преследовании.

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На стартовой стрельбе лежа Джима допустила промах и выпала из лидирующей группы, однако взобралась на четвертое место после чистого следующего рубежа. Еще один промах она допустила на стойке и на последнем круге боролась за "бронзу" с такими монстрами, как немка Пройсс и норвежка Ройселанд. Однако еще пропустила вперед шведку Перссон и стала шестой.

Юлия Джима / Фото: IBU

Выиграла гонку лидер Кубка мира норвежка Тирил Экхофф, которая в Чехии сделала дубль в личных гонках, хоть и допустила три промаха на стойке. Вторая – немка Херманн, третья еще одна норвежка – Ройселанд.

Преследование. Женщины

1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+0+1+2) 27.28,0

2. Дениз Херрманн (Германия, 1+0+0+0) +24,0

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+1+1+1) +29,9

...6. Юлия Джима (1+0+1+0) +39,8

16. Дарья Блашко (1+0+2+0) +2.01,4

29. Анастасия Меркушина (3+1+0+0) +2.48,3

33. Валя Семеренко (1+0+1+1) +2.53,0

42. Елена Пидгрушная (2+1+1+1) +3.29,3

Ранее мы писали, что украинских биатлонисток дисквалифицировали, а затем реабилитировали в эстафете. В итоге наши девчата отстояли четвертую позицию в Нове-Место.

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