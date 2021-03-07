Джима боролась за медаль в преследовании! А "золотой" дубль снова у реактивной Экхофф

Программа 8-го этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершается в воскресенье двумя пасьютами. Первыми на старт в Чехии вышли девушки. Накануне украинка Юлия Джима стала второй в спринте и имела хорошие шансы на медаль и в преследовании.
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На стартовой стрельбе лежа Джима допустила промах и выпала из лидирующей группы, однако взобралась на четвертое место после чистого следующего рубежа. Еще один промах она допустила на стойке и на последнем круге боролась за "бронзу" с такими монстрами, как немка Пройсс и норвежка Ройселанд. Однако еще пропустила вперед шведку Перссон и стала шестой.
Выиграла гонку лидер Кубка мира норвежка Тирил Экхофф, которая в Чехии сделала дубль в личных гонках, хоть и допустила три промаха на стойке. Вторая – немка Херманн, третья еще одна норвежка – Ройселанд.
Преследование. Женщины
1. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+0+1+2) 27.28,0
2. Дениз Херрманн (Германия, 1+0+0+0) +24,0
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+1+1+1) +29,9
...6. Юлия Джима (1+0+1+0) +39,8
16. Дарья Блашко (1+0+2+0) +2.01,4
29. Анастасия Меркушина (3+1+0+0) +2.48,3
33. Валя Семеренко (1+0+1+1) +2.53,0
42. Елена Пидгрушная (2+1+1+1) +3.29,3
Ранее мы писали, что украинских биатлонисток дисквалифицировали, а затем реабилитировали в эстафете. В итоге наши девчата отстояли четвертую позицию в Нове-Место.
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