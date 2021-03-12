Джима ворвалась в ТОП-5 в спринтерской гонке Кубка мира по биатлону в Чехии

Всего три украинки пробились в тридцатку лучших и выступят в гонке преследования

Сегодня на девятом этапе биатлонного Кубка мира в чешском Нове-Место прошел женский спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. Украинка Юлия Джима отлично провела гонку и заняла пятое место. Киевлянка отстрелялась без промахов и проиграла 30,5 секунды реактивной победительнице – норвежке Тирил Экхофф. Лидер общего зачета Кубка мира взяла "золото" даже с одним штрафным кругом.

Накануне в мужском спринте украинцы потеряли скорость, а Норвегия и Франция устроили войну на чешской трассе.

После второй стрельбы Джима была седьмой, правда, с отставанием от лидера в 14,5 сек. На последнем круге Юля обошла двух соперниц, хоть и несколько потеряла в скорости по сравнению с призерками.

Юлия Джима / Фото: Getty Images

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Второй стала немка Дениз Херрманн (+6,1 сек.), третьей – итальянка Доротея Вирер (+10,5 сек.). Обе девушки стреляли без промахов.

Из украинок в гонку преследования пробились Дарья Блашко (26-я, 1 промах) и Анастасия Меркушина (27-я с чистой стрельбой). К сожалению, провальными оказались результаты олимпийских чемпионок Валентины Семеренко (62-е место, 2) и Елены Пидгрушной (88-е, 4).

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Смотрите, как ветеран Мартен Фуркад стреляет с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter