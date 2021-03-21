Джокеры принесли победу "Динамо" над "Рухом"

За киевлян забивали Караваев и Сидклей, которые вышли на замену

Сегодня в 19-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" принимало "Рух". Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но лидеру УПЛ далась победа тяжело. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Рух".

Начиналась игра в Киеве оптимистично для хозяев поля. Уже на 7-й минуте после удара Миколенко мяч попал в руку игрока "Руха", который находился в собственной штрафной площади. Рефери пересмотрел VAR и назначил пенальти. Но Карлос Де Пена пробил слишком прямолинейно и Бандура среагировал на удар.

А дальше до конца тайма динамовцы ничего голевого и не создали. Разве что можно вспомнить хороший удар Шапаренко, но снова гостей выручил вратарь.

В перерыве Луческу выпустил на поле Караваева, который стал первым джокером "Динамо". После прострела Миколенко и ошибки обороны, Караваев с острого угла вогнал мяч в ворота.

Второй гол в матче забил Сидклей. Бразильцу понадобилось всего пять минут после выхода на замену, чтобы отличиться. Он поразил ворота почти с линии вратарской.

А точку в матче поставил Караваев, который оформил дубль на последних секундах основного времени.

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"Динамо" – "Рух" – 3:0

Голы: Караваев (59), Сидклей (81), Караваев (90)

"Динамо": Бущан, Попов, Миколенко, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Де Пена (Шепелев, 59), Родригес (Караваев, 46), Буяльский, Шапаренко (Сидклей, 81), Супряга (Гармаш, 73).

"Рух": Бандура, Зец, Белый, Стаменкович, Федорчук, Климчук (Кондраков, 84), Притула (Сыч, 67), Мысык, Бойчук, Карасюк (Мартынюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).

Напомним, что "Шахтер" потерпел сенсационное поражение от "Львова".

Турнирная таблица: