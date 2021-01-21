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Джойс на своей машине показал, что он сделает с Усиком

21 января, 16:36

Олег Люлька

Непобедимый на профи-ринге британец готовит украинцу серьезную встряску

Британский боксер Джо Джойс уже начал запугивать Александр Усика, с которым может встретиться в ринге весной. Причем запугивать не только словами, но и действиями.

Ранее мы писали, что Джойс будет бить Усика его же оружием – неуловимостью. "Я больше не позволяю своей голове принимать удары. Теперь я могу лучше двигаться", – заявил 35-летний непобедимый на профи-ринге британец.

Теперь же Джойс показал, что будет чувствовать Усик, когда он будет попадать в украинца. На вопрос одного из подписчиков в Instagram, на что похожи его джебы, британец ответил в сторис при помощи видео.

Джо, стоя у дверцы своего авто, без особых усилий раскачал руками машину – вместе с находившимся внутри нее пассажиром. Судя по всему, такую же встряску Джо Джойс намерен устроить и Александру Усику.

Джойс показал, на что похожи его джебы Видео: Instagram

Напомним, что соперники дрались в 2013 году в Лондоне в рамках лиги WSB. Тогда Усик, представлявший "Украинских атаманов", уверенно выиграл у Джойса из "Львиных сердец" по очкам.

Но британец уверяет, что с тех пор он сильно изменился. "Я достаточно многому научился в профи, чтобы нокаутировать Усика. Хватит прятаться и давай драться", – обращается к украинцу Джо.

Джойс и Усик / Фото: matchroomboxing

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Джо Джойс / Фото: Instagram

Усик и Джойс / Фото: Instagram

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Отметим, что официально договоренности о поединке еще нет. Но букмекеры уже начали прием ставок на бой Александр Усик – Джо Джойс. Согласно котировкам, вероятность исходов следующая: 65 процентов – выигрыш Усика, 4 процента – ничья, 31 процент – выигрыш Джойса.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Джо Джойс

Источник: Сегодня|Спорт

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