"Е**уть не получилось": украинский футбол охватила матерщина

В минувшие выходные в Премьер-лиге в эфире было немало нецензурных слов

Очередной тур украинского чемпионата по футболу еще не закончился, но уже ознаменовался громким скандалом. В субботу президент "Олимпика" с матами ворвался в прямой эфир после поражения от "Шахтера".

Дурной пример оказался заразительным. Вчера вечером "Ингулец" и "Колос" сыграли в Кропивницком вничью – 0:0. Причем вратарь хозяев Артем Малыш в конце встречи отбил 11-метровый в исполнении Павла Ориховского. В комментарии после поединка 20-летний голкипер выплеснул свои эмоции в нецензурной форме, что попало в эфир телеканалов "Футбол" (видео с 48:40).

Предысторией интервью Малыша стало желание президента клуба Александра Поворознюка "е**уть" "Колос" на следующий день после своего дня рождения. Босс "Ингульца" также не удержался от матерщины. Правда, на YouTube-канале клуба ее хотя бы убрали из видеоролика.

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Артем Малыш – уроженец Волынской области, последние годы провел в дубле киевского "Динамо". Летом 2020-го перешел в "Ингулец".

Напомним расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины.

Понятно, что в порыве эмоций футболисты и их "наставники" могут не сдержаться и высказаться непечатными словами. Однако, пожалуй, стоит задуматься, как себя вести публично. По крайней мере, в эфире национального телевидения.

Смотрите обзор скандального матча "Олимпик" – "Шахтер":