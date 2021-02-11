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Едва не проломил грудную клетку: боец феерически вернулся после трех лет лечения

11 февраля, 22:23

Александр Трикиша

Под горячую руку Хотака попал боец из Бразилии

Афганский боец смешанных единоборств Ахмад Вали Хотак феерически вернулся в спорт после трехлетнего простоя из-за серьезных ранений при попытке похищения. Сегодня Хотак в главном поединке турнира TGFC 11 Champions Fight Night Season 3 в Кабуле победил Леонардо Барбосу из Бразилии.

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В первом раунде Хотак в ближнем бою дважды пробил коленом в грудь сопернику. После второго Барбоса от боли вскрикнул и неестественно упал на канвас, как в каком-нибудь индийском фильме. Ахмад не стал жалеть соперника и набросился с кулаками добивать его. Сразу же после этого рефери остановил бой.

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Источник: Сегодня|Спорт

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